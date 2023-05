Campobello di Licata, 1° Maggio: il GiovanInFesta

Manifestazione diocesana GiovaninFesta, a Campobello di Licata, oggi (lunedì 1 maggio), sul tema “Amati ..per amare”. Si inizia alle ore 9: arrivo, accoglienza, iscrizioni e colazione, in via Guglielmo Marconi (uscita per Ravanusa). Alle ore 10,30, preghiera di inizio nella centrale Piazza XX Settembre. Seguiranno i laboratori nelle chiese e al municipio di Piazza XX Settembre. Alle ore 14, dopo il pranzo a sacco in piazza (ore 13), animazione musicale, testimonianze, in piazza. Seguirà la celebrazione eucaristica in piazza Aldo Moro (accanto alla piazza Aldo Moro), con la cerimonia del mandato agli animatori del Grest (Gruppo Estivo). Concelebrerà la funzione liturgica il vescovo della arcidiocesi di Agrigento, Monsignore Alessandro Damiano. Al termine, con inizio, alle ore 18, in Piazza XX Settembre, il gran finale: concerto del famoso e giovane cantante siciliano Giovanni Caccamo. Per l’occasione, emanata un’ordinanza sulla viabilità cittadina, al fine di garantire l’incolumità e la salute pubblica.

GIOVANNI BLANDA