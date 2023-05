Entrò in casa e rapinò donna nel 2013, condannato a 5 anni di carcere

Gli agenti di polizia di Termini Imerese hanno notificato in carcere una condanna a cinque anni di reclusione ai danni di un uomo 36 anni, accusato di una violenta rapina, nella notte del primo agosto 2013 che tanto clamore e sdegno suscitò allora nella comunità imerese.

L’uomo insieme ad altri complici è entrato in casa di una donna per mettere a segno un furto. Non appena sono entrati nell’abitazione hanno trovato una giovane donna che è stata immobilizzata e aggredita e costretta ad aprire la cassaforte dove c’erano soldi e gioielli. Le indagini condotte dagli agenti hanno consentito di risalire all’uomo che si trova in carcere per una condanna irrevocabile a 9 anni e otto mesi per reati, commessi nel messinese, quali associazione a delinquere, furto, rapina e detenzione di armi.