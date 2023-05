Licata, deve scontare condanna: arrestato 56enne

I carabinieri della Compagnia di Licata, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale di Sorveglianza di Agrigento, hanno arrestato un 56enne, disoccupato licatese. L’uomo avrebbe violato più volte le prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare dove si trovava per scontare una condanna a due mesi per i reati di tentato furto aggravato e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito il cinquantaseienne è stato associato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.