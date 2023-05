Agrigento, ubriaco crea caos in centro città: allontanato dalla Polizia

Proseguono i controlli nei luoghi della movida ad Agrigento. Durante il weekend non si sono registrate risse, un pò di caos è stato creato nei pressi di alcuni locali in via Atenea da un giovane immigrato, avrebbe provocato fastidio a causa dell’assunzione sfrenata di bevande alcoliche. E’ stato subito fermato e “allontanato” dalla zona del centro dagli agenti della polizia di Stato.