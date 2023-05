Massi sulle strada dopo una frana, scivola con lo scooter, uomo in fin di vita

E’ in gravi condizioni un uomo vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla ex provinciale 16, in contrada Alcerito, nella zona di Vittoria.

Strada piena di massi dopo frana

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo, un nordafricano, era in sella al suo scooter ma sarebbe scivolato per via della presenza di massi, legata ad una frana avvenuta precedentemente.

Grave in ospedale

Un passante, dopo aver visto la vittima, ha allertato i soccorsi e poco dopo è arrivata un’ambulanza che ha provveduto al trasferimento dell’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria. Stando alle prime informazioni, il ferito si trova ricoverato in prognosi riservata.