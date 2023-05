Muore nell’incendio della sua casa, tragedia nella notte del Primo Maggio

Notte tragica nel catanese dove una donna, un’ex insegnante in pensione, è rimasta uccisa dal fumo sprigionatosi dall‘incendio scoppiato nella sua casa.

La tragedia si è consumata a tarda ora nel comune di Mascalucia nel Catanese. La vittima è una donna. Si tratta di Agata Nicotra. La malcapitata è morta nell’incendio della propria abitazione, in via Verdi, una strada del centro catanese. la donna viveva da sola e da sola si trovava al momento dell’esplosione del rogo. Sono stati, infatti, i vicini di casa a chiamare i soccorsi. Gli abitanti della zona sono stati allertati prima dal fumo o poi dalle fiamme. Ma quando i vicini si sono resi conti probabilmente era già troppo tardi.

I soccorsi giunti sul posto

Sul posto sono velocemente giunti i vigili del fuoco ma la loro corsa è presto apparsa inutile per salvare la vita della malcapitata-. Dopo aver forzato la porta i pompieri sono entrati nell’appartamento e hanno trovato la donna, ex insegnante in pensione, già per terra priva di vita.

La prima ricostruzione

Da una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori sembra che la donna, che al momento della tragedia, si trovasse da sola in casa, come era abbastanza usuale. La vittima sarebbe morta per aver inalato i fumi sprigionati dal rogo anche se sarà il medico legale a dover confermare la causa della morte.

Fiamme in una palazzina a tre piani

Lo stabile in cui è scoppiato l’incendio è una palazzina bassa a tre piani. Secondo le prime indagini tecniche, il rogo sarebbe partito dal locale della lavanderia. Rimane da chiarire come mai la donna non sia riuscita ad uscire fuori dall’appartamento in tempo utile per salvarsi. In base ai rilievi, infatti, ne avrebbe avuto il tempo. Su questo occorrerà un supplemento di indagine.

La palazzina è stata evacuata per precauzione anche se non dovrebbe avere alcun problema di stabilità.