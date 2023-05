Agrigento, Messina(Assoturismo) scrive a Cantone: “ci aspettiamo un cambio di rotta”

“Tutti noi operatori economici abbiamo grandi aspettative per quanto potrà fare a beneficio della città.

Non sfugge certamente alla Sua attenzione la rilevanza che il settore commercio riveste in vista di Agrigento capitale della cultura 2025, un settore finora decisamente trascurato dalla governance comunale, nonostante si intraveda ancora luce in fondo al tunnel del commercio agrigentino”. Inizia cosi la lettera scritta dal Presidente Nazionale Assoturismo Confesercenti Vittorio Messina al neo assessore comunale Carmelo Cantone.

“Il Suo profilo di operatore turistico, inoltre, non a caso infatti ha ricevuto anche la delega per i rapporti con le imprese del comparto, Le consente sicuramente di intravedere come dal rapporto virtuoso tra turismo e commercio ne possano discendere grandi opportunità per la crescita dell’economia locale e per aumentare l‘attrattività del territorio. Ma per raggiungere significativi risultati in questa direzione c’è tanto da fare e non c’è tempo da perdere, sottolinea Messina. Quello che si augurano i commercianti, ed è quello che sperano possa intravedersi a breve, partendo proprio da una migliore concertazione con l’amministrazione comunale, è la possibilità che si possa coinvolgerli, farli sentire parte di una città che ha bisogno di politiche attive e sostenibili, che rilancino il centro storico e siano di sostegno alle attività commerciali.. Concertazione che in questi anni, però, è assolutamente mancata, tranne sporadiche iniziative, che hanno sempre tradito le attese. Ed è per questo che i commercianti chiedono un immediato cambio di rotta. In attesa di incontraLa, confermo la più ampia disponibilità ad offrire il massimo della collaborazione nella speranza che il mondo associativo venga pienamente coinvolto nelle scelte dell’Amministrazione attiva nell’ambito del mandato che Le è stato affidato, ritenendo infine, a modesto parere dello scrivente, che proprio in vista di quell’importante appuntamento, che si chiama Agrigento capitale della cultura 2025, si possa istituire un tavolo di lavoro per trovare le giuste coordinate per regolamentare in maniera efficace un settore che assieme al comparto del turismo può guidare il rilancio del centro storico cittadino e non solo. Per sottolineare lo spirito costruttivo e collaborativo di questa missiva, conclude il presidente Assoturismo, come può notare, ho evitato di proporre una lunga elencazione delle cose da fare e di quelle da rivedere. In questo senso, la mia scelta obbedisce proprio a quel principio di disponibilità a lavorare insieme per il bene della città”.