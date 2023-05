Ugl Scuola. Consenso unanime per la riconferma di Giusy Fiumanò al vertice della federazione catanese

Consenso unanime per la professoressa Giusy Fiumanò, riconfermata nella carica di segretario provinciale della federazione Ugl Scuola di Catania, al termine dei lavori congressuali che si sono svolti ieri pomeriggio nella sala conferenze della sede di via Teatro Massimo. Alla presenza del segretario nazionale del sindacato di categoria, Ornella Cuzzupi, che ha presieduto i lavori ai quali hanno partecipato numerosi dirigenti della federazione catanese, è stata colta l’occasione anche per tracciare un bilancio di quelle che sono state sino ad ora le attività federali portate avanti. In questi anni, infatti, la Ugl Scuola ha fatto registrare una crescita esponenziale, soprattutto in provincia di Catania, poiché nell’intero panorama sindacale di settore è riuscita a diventare un credibile e fattivo punto di riferimento per docenti e personale tecnico, amministrativo ed ausiliario dell’istituzione scolastica. Questo principalmente grazie all’instancabile lavoro di Giusy Fiumanò, come ha evidenziato nel suo intervento il segretario territoriale della Ugl Giovanni Musumeci, che nel corso degli anni ha saputo brillantemente coniugare ogni aspetto legato alle esigenze degli iscritti. Da quello che riguarda la semplice assistenza sindacale in tutti gli adempimenti che la legge prevede, all’aiuto concreto in riferimento alla miriade di movimenti burocratici che il personale deve effettuare ogni anno in relazione alle graduatorie, alle assegnazioni, alle immissioni in servizio e ai passaggi tra i gradi scolastici. Un operato certosino ed attento alle necessità di ogni singolo lavoratore della Scuola – ha sottolineato Fiumanò nel suo resoconto – che ha voluto scegliere la Ugl per tutelare i propri diritti. E proprio il segretario, eletto alla fine per acclamazione, ha ringraziato tutti coloro che hanno deciso di fare parte della grande famiglia della Ugl Scuola non solo per ricevere sostegno sindacale, ma anche per offrire un contributo di idee e proposte che nel tempo si è tramutato in azioni tangibili sia a livello locale, che statale, grazie alla vicinanza costante del segretario Cuzzupi. Pensieri e parole che sono stati ribaditi, nel suo discorso conclusivo, proprio dallo stesso vertice della federazione Ugl Scuola che, nell’esprimere gratitudine a Giusy Fiumanò per quanto fatto per la realtà catanese (oltre che per il suo apporto in veste di segretario regionale e vice segretario nazionale), ha anche ricordato alcuni risultati importanti conseguiti dal sindacato nell’ultimo anno. Come ad esempio la firma di tre contratti collettivi nazionali del lavoro, tra i quali quello per le scuole paritarie, nonché una continua interlocuzione con il Ministero dell’Istruzione e del merito e, soprattutto, con il ministro Giuseppe Valditara. Cuzzupi ha inoltre voluto citare alcune battaglie che la Ugl sta portando avanti, come quella sulla eliminazione del precariato storico per personale docente ed Ata, per il tempo pieno in tutte le istituzioni scolastiche, per l’adeguamento stipendiale dei dipendenti della Scuola, per l’istituzionalizzazione in tutte le realtà scolastiche della figura dell’assistente alla comunicazione per gli studenti disabili. A queste si sono aggiunte anche le proposte sulla riforma pensionistica, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l’introduzione dell’educazione alla sicurezza come materia da insegnare nell’ambito dell’educazione civica. Infine Fiumanò, prima di presentare il nuovo Consiglio direttivo della federazione, ha posto un accento sul rapporto costruttivo che si è consolidato nel corso del tempo con l’Ambito territoriale di Catania dell’Ufficio scolastico regionale, ringraziando il dirigente ed i funzionari per i confronti che hanno sempre portato alla definizione positiva di innumerevoli questioni. A far parte del nuovo direttivo sono stati chiamati Carmelo La Russa, Vito Lo Monaco, Elisa Virgillito, Rita Grasso, Maria Grazia Astone, Antonella Parisi, Rosa Famoso, Giuseppa Castro, Claudia Scuto e Maria Rosaria Lipara. Intanto domani, 28 aprile con inizio alle 18, si terrà il congresso della federazione provinciale Ugl Viabilità e logistica.