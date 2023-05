Agrigento, automobilisti indisciplinati: elevate 61 multe

Automobilisti indisciplinati durante il weekend ad Agrigento. Nella serata di sabato, piazzale Aldo Moro, piazza Marconi, e nelle vie Acrone ed Empedocle, gli agenti della Polizia Municipale hanno elevato 61 multe a quanti hanno lasciato la propria auto negli spazi riservati agli invalidi, sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali e perfino in prossimità di curve e in mezzo alla strada. Alcune auto sono rimaste bloccate all’interno del parcheggio pluripiano di via Empedocle a causa di un guasto alla sbarra del posteggio, e sono dovuti intervenire i vigili urbani, i Carabinieri e un operatore tecnico per sistemare il guasto e liberare le auto.