Asp di Agrigento, incarichi per dieci tra anestesisti e rianimatori e cinque nuovi ortopedici

Proseguono le azioni di reclutamento di personale sanitario, tecnico ed e amministrativo all’ASP di Agrigento. Con alcuni recenti provvedimenti deliberativi la Direzione strategica dell’Azienda ha disposto l’immissione in servizio di dieci dirigenti medici anestesisti e rianimatori e l’approvazione della graduatoria finale per cinque ortopedici. I professionisti, specializzandi, assumeranno incarichi a tempo determinato nelle more del completamento del percorso di specializzazione, presupposto per la successiva immissione in servizio a tempo indeterminato.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha anche assunto un operatore tecnico autista a seguito della convenzione per l’inserimento lavorativo di unità disabili stipulata con l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – Servizio centro per l’impiego di Agrigento. Approvata anche una graduatoria per il conferimento incarichi a tempo determinato per il profilo di collaboratore amministrativo professionale con maturata esperienza nel campo dei contratti pubblici e conoscenza delle procedure PNRR.

“Questi provvedimenti – ha dichiarato il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – rappresentano solo le ultime azioni, in ordine di tempo, di un piano globale di reclutamento di nuovo personale. L’obiettivo è quello di incrementare progressivamente gli organici per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria in provincia”.