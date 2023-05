Campobello di Mazara, incendiate due auto della Polizia Municipale

Incendiate due autovetture in dotazione alla Polizia Municipale di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. E’ accaduto la scorsa notte. Le auto erano parcheggiate di fronte al palazzo municipale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio. Sono in corso le indagini. Sarebbero state acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona per ricostruire l’accaduto. Ignote le cause del gesto.(ITALPRESS).