Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario con carattere d’urgenza

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA CON CARATTERE D’URGENZA (COMMA 3 ART. 49 DEL SUDDETTO VIGENTE REGOLAMENTO), PER LE ORE 19 DI VENERDÌ 05 MAGGIO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 20.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE che SI TERRÀ PRESSO LA SALA CONSILIARE DI CORSO UMBERTO I. SARÀ TRATTATO IL SEGUENTE O. D. G.:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

2. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELIBERAZIONI

CONSILIARI N. 75 DEL 30/11/2022 AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITA’ 2022, AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2TUEL -TRASFERIMENTI PERCORSI TURISTICI, SISTEMA INTEGRATO ALL’EDUCAZIONE, FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, SCUOLE SICURE” E N. 81 DEL 12/12/2022 AVENTE PER OGGETTO “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ANNUALITA’ 2022, AIS SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 TUEL – VARIAZIONE AGGIUNTIVA PERCORSI TURISTICI, ED ASACOM FIANANZIAMENTO STATATE E REGIONALE. PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 11221 DEL 16/03/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 3 D.SSA C. MELI;

3. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO ANNUALITÀ 2023, AI SENSI DELL’ART. 250, COMMA 2 DEL D.LGS. 267/2000 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – COMUNI. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI”. PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 11370 DEL 17/03/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 3 D.SSA C. MELI;

4. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023 – “PROGETTO ASILI NIDO C/DA MARRONE/ROVITELLI FINANZIATI DA PNRR. PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 15265 DEL 14/04/2023, PRESENTATA DALLA E.Q. N. 3 D.SSA C. MELI;

5. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE AL BILANCIO PROVVISORIO 2023

– AI SENSI DELL’ART.250, COMMA 2 TUEL ASSEGNAZIONE D.D.G. N. 697/2022.” PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 16899

DEL 28/04/2023, PRESENTATA DALLA P.O. N. 3 D.SSA C. MELI;

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista per l’adunanza di prima

convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.