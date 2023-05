Istituzione dei cimiteri per gli animali d’affezione in Sicilia

Un disegno di legge di iniziativa parlamentare per istituire i cimiteri per gli animali d’affezione in Sicilia.

A presentare la proposta quale primo firmatario è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute e Servizi sanitari e sociali e componente della Commissione Ambiente all’Assemblea Regionale Siciliana.

“La Sicilia – spiega il parlamentare – è una delle poche regioni d’Italia a non disporre ancora di una normativa che regolamenta l’istituzione e la gestione dei cimiteri per i nostri amici a due e quattro zampe che vivono con noi e ci donano tantissimo affetto, in cambio di semplici e minime attenzioni”.

“L’ARS – precisa Giuseppe Zitelli – ha già legiferato in merito con la legge 15 del 3 luglio 2000 e la legge 190 del 22 dicembre 2005: tuttavia, a causa di un equivoco relativo a chi doveva emanare l’apposito regolamento, le stesse leggi non hanno avuto alcun prosieguo”.

Il disegno di legge, sottoscritto dai parlamentari di Fratelli d’Italia Giusi Savarino, Giorgio Assenza e Carlo Auteri, detta i criteri per la creazione, la conduzione e la gestione dei cimiteri.

“Si tratta – sottolinea l’onorevole – di uno strumento completo che stabilisce le modalità in maniera definitiva, rispondendo a una precisa esigenza emotiva di chi sperimenta la dolorosa perdita di un gatto, di un cane o di qualsiasi altro animale da compagnia: ovvero, assicurare la continuità del rapporto affettivo anche dopo la loro dipartita”.

Nello specifico, il disegno di legge fa riferimento alle specie domestiche di piccole dimensioni – oltre a cani e gatti, criceti, conigli e uccelli da gabbia – ma anche a cavalli sportivi e altri animali che non siano utilizzati ai fini alimentari o produttivi.

La proposta include anche gli animali da pet -therapy e riabilitazione e, ancora, i cani per non vedenti e disabili.

“I siti per la sepoltura – conclude il deputato – dovranno essere localizzati in aree esterne al perimetro urbano: potranno essere realizzati dai Comuni, ma anche da società o enti privati, associazioni o singoli”.

Il disegno di legge, inoltre, prevede l’istituzione, da parte della Regione Siciliana, di un fondo da destinare al finanziamento dei progetti per la realizzazione di cimiteri per animali d’affezione sul territorio dell’isola.