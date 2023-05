“Uccise cognata mentre assisteva la madre”, ok a perizia psichiatrica

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa ha autorizzato l’accesso al carcere di un consulente di parte per svolgere una perizia volta a stabilire le condizioni mentali di Mariano Barresi al momento in cui uccise la cognata, la sua capacita’ di partecipare al processo e la compatibilita’ con il regime carcerario attuale. Mariano Barresi, pensionato 65enne, all’alba del 4 marzo scorso uccise, accoltellandola a Giarratana, la cognata Rosalba Dell’Albani, 52 anni, che stava prestando assistenza notturna all’anziana madre. Il legale dell’uomo, l’avvocato Sergio Crisanti, aveva gia’ chiesto una perizia psichiatrica; il presunto omicida aveva dichiarato di soffrire di depressione. Il gip non aveva accolto la richiesta, respinta anche dal Tribunale del Riesame, a cui il legale aveva presentato ricorso. Il consulente indicato e’ dalla difesa di Barresi e’ Silvio Ciappi, psicologo specializzato in criminologia clinica, psichiatria forense e psicoterapia; l’accesso al carcere di Caltagirone dove Barresi e’ detenuto, e’ previsto per il prossimo 9 maggio