Agrigento, servono altri 150 mila euro per completare il Palasport

Completato, collaudato ma mai accatastato. E adesso anche abbandonato. Serviranno almeno altri 150 mila euro per rendere operativa la palestra distrettuale di via Ugo La Malfa, ad Agrigento. La struttura era stata messa a punto alcuni anni fa dopo un lungo iter progettuale cominciato addirittura negli anni settanta. Dopo gli imponenti lavori e il collaudo si era scoperto però che non c’era la documentazione antincendio, l’accatastamento e addirittura la Scia. Il dato emerge dall’ultima seduta del consiglio comunale con un question time della consigliera Roberta Zicari.

A rispondere è stato l’assessore Gerlando Principato. La volontà del comune è quella di aprire definitivamente la palestra ma serviranno almeno altri 150 mila euro. E intanto il tempo, il degrado e gli incivili hanno fatto il loro “lavoro”. La parte esterna della struttura è danneggiata, diversi i graffiti presenti sui piloni. Nel corso degli anni sono state tante le società sportive agrigentine che si erano dette pronte a usufruire della struttura sportiva.