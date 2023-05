In auto con 3.4 chili di hashish e quasi 4 mila euro, arrestato

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno arrestato due uomini, un 33enne Termitano e un 43enne Palermitano, entrambi noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 33enne nel corso di una perquisizione personale, domiciliare e veicolare è stato trovato in possesso di 3,4 kg di hashish, 26 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e la somma di 3550 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il 43enne nell’ambito della medesima attività è stato trovato in possesso di 200 grammi di hashish e 4 di cocaina nonché materiale per il confezionamento.

L’indagine ha inoltre permesso di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Termini Imerese e alla Procura per i Minorenni di Palermo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 24 enne trovato in possesso di 14,5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e la somma di 630 euro, un 34enne, un 23 enne e un 17enne.

La droga rinvenuta è stata sequestrata e inviata al competente Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

I due arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo il quale ha disposto la custodia cautelare in carcere per il termitano l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il palermitano.