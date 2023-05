Ravanusa, intimidazione ad agricoltore: incendiato il portone di casa

Il portone di ingresso dell’abitazione di un agricoltore di cinquantacinque anni di Ravanusa è stato dato alle fiamme dopo che qualcuno ha cosparso del liquido infiammabile. Il rogo è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Lisia, a Ravanusa. Il gesto ha tutte le caratteristiche di un avvertimento ma al momento si sconoscono i motivi.

È stato lo stesso proprietario di casa ad accorgersi delle fiamme e spegnere l’incendio. Non c’è stato bisogno dell’intervento dei vigili del fuoco. L’uomo si è poi recato alla stazione dei carabinieri a denunciare l’accaduto. I militari dell’Arma hanno sentito l’agricoltore e hanno effettuato un sopralluogo sul posto in cerca di indizi. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando il reato di danneggiamento in seguito a incendio.