S.Stefano Quisquina, Cacciatore unico candidato sindaco

“Essere unico candidato non è la condizione auspicata. Con una sola lista l’antagonista è un avversario subdolo, si chiama astensione”. Queste le parole di Francesco Cacciatore, attuale sindaco e unico candidato alle prossime elezioni amministrative nel comune di Santo Stefano di Quisquina. “Lo affronteremo con un’informazione capillare facendo capire ai cittadini l’importanza di recarsi alle urne. Non nascondo una certa preoccupazione, ma ho fiducia nei miei concittadini, con la consapevolezza di chi ha lavorato incessantemente per la propria comunità ampiamente riconosciuto di non essere stato un sindaco divisivo. Il commissariamento del Comune sarebbe uno sfregio per tutti i cittadini di buona volontà che va evitato ad ogni costo”, ha concluso Cacciatore che oggi ha presentato la sua lista Agenda Civica 2023 con i nomi dei candidati al consiglio comunale. Scendono in campo: Cacciatore Salvatore, Dolcimascolo Patrizia, Ferraro Giovanna, Leto Barone Lucia, Madonia Alberto, Massaro Laura, Massaro Stefano, Messina Massimo, Parrino Valeria, Pensato Fabiola, Pitisci Francesco, Puleo Marco. Gli Assessori designati

Alberto Madonia e Giovanna Ferraro entrambi assessori uscenti.