Aggrediscono vigilante in un negozio, arrestati marito e moglie

Finiscono agli arresti domiciliari marito e moglie, residenti nel quartiere Brancaccio, a Palermo, per una rapina avvenuta lo scorso 18 giugno in un supermercato di via Messina Marine. I due sono accusati anche di lesioni personali. Le indagini sono state condotte dagli agenti del commissariato Brancaccio. Nell’esercizio commerciale tre donne sono state sorprese dall’addetto alla vigilanza a rubare merce dagli scaffali e riporle dentro una borsa.

Inseguite anche fuori dal negozio, una delle ladre chiamò al cellulare il marito che arrivò insieme ad altre sei persone che picchiarono e ferirono il vigilante con calci, pugni, una barra in ferro e persino morsi. Le indagini, anche grazie alla visione dei fotogrammi registrati all’interno del market, hanno consentito di far luce sulle identità di una delle tre fuggitive e sul marito, adesso ai domiciliari. Indagini sono in corso per risalire agli altri assalitori.