Agrigento, ladri portano via quasi mille euro da un bar in via Atenea

Ladri in azione al bar Milano, all’ingresso della centralissima via Atenea, ad Agrigento. Due malviventi, con volto travisato da un cappuccio, sono riusciti a scassinare con un attrezzo la vetrata dell’esercizio commerciale. Uno dei due malviventi ha fatto da palo mentre l’altro è entrato nel bar. Una volta dentro ha forzato il registratore di cassa e rubato i soldi contenuti all’interno: 900 euro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stata la titolare che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso i due balordi. Al via le indagini per risalire alla loro identità.