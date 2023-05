Agrigento, locali chiusi alle due e stop ad alcol da asporto: ecco la nuova ordinanza

Il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè ha firmato una nuova ordinanza che impone nuove regole alla movida e agli esercizi commerciali. Il provvedimento entra in vigore già a partire da venerdì 5 maggio e sarà valido fino a domenica 4 giugno. Le principali novità sono rappresentate dal divieto di vendere alcolici a partire dalla mezzanotte oltre che allo stop alla vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri o bottiglie di vetro. Ristoranti e locali potranno continuare a far bere gli avventori ma all’interno dell’attività commerciale.

Un’altra importante novità è rappresentata dall’orario di chiusura. I locali dovranno abbassare le saracinesche entro le 2:00 con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 24,00, consentendo all’interno, esclusivamente diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della normativa vigente in materia. “L’Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti – si legge nel provvedimento – potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico. E’ comunque facoltà del Sindaco concedere deroghe al presente provvedimento, soltanto in particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico.”