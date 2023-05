Incidenti stradali senza fine nel Siracusano, 19enne in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Garibaldi di Catania, un 19enne siracusano, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri in contrada Spinagallo, a Cassibile, quartiere a sud di Siracusa.

Perde controllo moto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il ragazzo era in sella alla sua moto, quando, per ragioni ancora poco note, ha perso il controllo, finendo sull’asfalto.

Trasferito in 3 ospedali

L’impatto è stato violento, i soccorritori lo hanno trasportato prima con l’ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola ma viste le sue condizioni gravi, per via di un trauma facciale importante, si è deciso di accompagnarlo in elisoccorso al Cannizzaro, salvo poi trasferirlo al Garibaldi.