Ambiente, Mareamico: “serve un depuratore per Montevago”

“Forse pochi sanno che le fogne di tutto il paese di Montevago, invece di essere depurate, finiscono nel fiume Belice e quindi in mare, sol perché lì non esiste alcun depuratore.In effetti Montevago un depuratore lo aveva, ma è stato distrutto dal sisma del 15 gennaio 1968, poi ne fu costruito un altro, sbagliando progettazione e realizzazione. Ed ancora oggi le fogne dei montevaghesi, dopo aver inquinato le falde acquifere, finiscono nella riserva naturale del fiume Belice, dove a pochi metri ad ovest c’è l’area archeologica di Selinunte, mentre ad est c’è lo splendido e pluripremiato mare di Menfi. Più che feste e festini a Montevago serve subito un depuratore!” Cosi in una nota l’associazione Mareamico.