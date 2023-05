Anno internazionale del dialogo come garanzia di pace, incontro all’Archivio di Stato di Agrigento

L’ 8 maggio 2023, in occasione dell’ Anno internazionale del dialogo come garanzia di pace, l’Archivio di Stato di Agrigento e la Società Dante Alighieri – Comitato di Agrigento, promuovono un incontro sul tema “Dante, la guerra e la pace. Il valore della memoria tra documenti, monumenti e prospettive educative”. La manifestazione, in programma presso l’Archivio di Stato di Agrigento dalle ore 10:00 si configura come un’occasione di incontro, scambio e studio finalizzata a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla complessità culturale del patrimonio archivistico, attraverso un racconto a tre voci sulle memorie delle vicende belliche e sul ruolo delle fonti come strumento per conoscere il passato, riflettere sul presente e costruire, per il futuro, una più consapevole e forte coscienza civica. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Dott. Francesco Miccichè, della Dott.ssa Maria Buffa, Dirigente U.S.R.. Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale Provinciale di Agrigento, della Dott.ssa Enza Ierna, Presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Agrigento, della Dott.ssa Patrizia Pilato, Dirigente scolasticodel Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo di Agrigento e gli interventi del Direttore dell’Archivio di Stato di Agrigento, Dott.ssa Rossana Florio, del Dott. Paolo Cilona, Presidente Cepasa di Agrigento e del Dott. Nicola Casà, docente del Liceo Scientifico e Linguistico Leonardo di Agrigento, seguirà un percorso guidato relativo alla documentazione militare.