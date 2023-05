Antonio De Luca (M5S). “Governo allo sbando, altro che tagliando qui c’è solo da rottamare”

Il peggiore avvio di legislatura degli ultimi anni, forse di sempre, senza leggi di peso fatte e nemmeno all’orizzonte. Altro che tagliando, come dice Schifani, questo esecutivo è totalmente da rottamare”

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca.

“La penosa esibizione dell’assessore Volo, oggi totalmente impreparata a rispondere in Aula alle interrogazioni dei parlamentari, non è che la punta dell’iceberg delle inefficienze di un governo palesemente alla deriva, che finora è riuscito a fare solo una finanziaria, tra l’altro parzialmente fatta a pezzi da Roma, e nemmeno una legge degna di questo nome. Questo governo sa solo parlare di privatizzare la sanità e di realizzare inceneritori per porre rimedio alla perenne emergenza rifiuti che questo esecutivo e quello precedente non hanno saputo affrontare. E tutto questo mentre la Sicilia affoga. In questo contesto parlare di piccoli ritocchi ad un esecutivo dove, tra l’altro, le crepe cominciano ad essere evidenti, è assolutamente fuori luogo. Quando un motore è fuso, o quasi, è inutili pensare a ritocchi, c’è solo da ricorrere alla pressa”.