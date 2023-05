In fiamme il furgone di un commerciante ambulante: indagini

Il furgone di un commerciante agrigentino, adibito a panineria ambulante, è stato danneggiato da un incendio divampato nella notte tra giovedì e venerdì in via XXV Aprile, nel centro di Agrigento. Il rogo ha distrutto la parte anteriore del mezzo provocando altri danni nel resto del veicolo. Il furgoncino è intestato ad una quarantasettenne agrigentina mentre l’attività commerciale al compagno quarantanovenne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Non è ancora chiara la natura dell’incendio ma non viene esclusa nessuna ipotesi, neanche quella dolosa.