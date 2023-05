Agricoltura, innovazione e laghetti artificiali: pubblicate le nuove graduatorie

Sono circa un migliaio le domande di partecipazione arrivate all’assessorato regionale dell’Agricoltura per accedere ai nuovi finanziamenti dedicati all’ammodernamento delle imprese agricole con fondi del Psr Sicilia 2014-2022. L’elenco, con il relativo esito, è stato approvato con decreto del dirigente generale del dipartimento Agricoltura. La possibilità di accedere ai fondi era stata estesa nel gennaio scorso con un nuovo avviso relativo a due bandi della sottomisura 4.1 dedicata proprio all’innovazione nelle aziende. I finanziamenti possono essere destinati a interventi come la realizzazione o la riconversione di impianti arborei, opere per l’irrigazione e acquisto di attrezzature agricole o per la commercializzazione dei prodotti. Complessivamente, la dotazione finanziaria aggiuntiva è di 100 milioni per le domande ritenute ammissibili e di 40 milioni per quelle ammissibili con riserva. Il decreto e i relativi elenchi delle domande sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.

A nuovi finanziamenti potrà accedere anche chi aveva presentato domande per il bando relativo ai laghetti aziendali. In questo caso si tratta di interventi finalizzati a creare o migliorare bacini di accumulo per la raccolta e la gestione dell’acqua a livello aziendale e interaziendale. Le verifiche tecnico-amministrative hanno portato a uno scorrimento della graduatoria approvata in precedenza.