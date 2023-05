Bancarotta società Alto Belice Ambiente, prosciolti tutti gli imputati

Il gup del tribunale di Palermo Giuliano Castiglia ha assolto sei imputati col rito abbreviato e dichiarato il non luogo a procedere per altri dieci, nell’inchiesta per bancarotta riguardante l’Alto Belice Ambiente. Si tratta di una societa’ per azioni a prevalente capitale pubblico che aveva raccolto l’eredita’ del disciolto Ambito territoriale ottimale (Ato) Palermo 2, occupandosi dello smaltimento dei rifiuti in 27 paesi della provincia di Palermo e il cui Comune capofila era Monreale (Palermo).

Gli ex amministratori sono stati scagionati per mancanza di dolo nella mala gestio della societa’.L’accusa, rappresentata dal pm Anna Battaglia, sosteneva che gli imputati avessero determinato l’aumento dei debiti, provocando la dichiarazione di fallimento, pronunciata dal tribunale del capoluogo siciliano nel dicembre 2014.