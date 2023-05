Campobello di Licata, lavori sugli impianti: Enel sospende distribuzione dell’energia elettrica

Per lavori sugli impianti, l’Enel sospenderà la distribuzione dell’energia elettrica, dalle ore 8,30 alle ore alle ore 16,20, di lunedi 8 maggio, a Campobello di Licata, in diverse zone della cittadina, tra cui: vie Garibaldi, Goldoni, Cairoli, Siracusa, Crispi, Roma e Prati.

Interruzione dell’energia elettrica anche martedì 9 maggio, dalle ore 9 alle ore 16,50, nelle vie: Regina Margherita, Prampolini, Turati, Rossi, Nenni, Sereni, Verdi, Orcel Allende, Panepinto, Prati e contrada Spinasanta. La società Enel invita i cittadini interessati ad usare prudenza e a non usare (eventualmente) gli ascensori in tali fasce orarie.

Giovanni Blanda