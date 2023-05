Incidente stradale alla rotonda Giunone, illesa famiglia

Un incidente stradale si è verificato nei pressi della rotonda Giunone, ad Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due utilitarie. Alla guida del primo veicolo – una Fiat Panda – c’era un uomo mentre a bordo della seconda macchina viaggiava un’intera famiglia con due bambini.

Per fortuna nessuno dei protagonisti ha riportato conseguenze. Soltanto un grande spavento. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia oltre al personale sanitario e una squadra di vigili del fuoco. Le forze dell’ordine si stanno occupando della ricostruzione della dinamica e degli accertamenti sui conducenti dei veicoli.