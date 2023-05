Montevago, completamento depuratore tra i progetti previsti dal governo

“Il progetto preliminare dei “Lavori per il completamento e l’adeguamento al D.lgs 152/2006 dell’impianto di depurazione del Comune di Montevago” è stato redatto nel 2010 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ato di Agrigento. Il progetto stesso, di importo € 1.500.000,00, è stato inserito nel “Patto per il Sud” per il relativo finanziamento a valere sui fondi FSC 2014/2020.Trattandosi di un impianto di depurazione in procedura di infrazione comunitaria (2014/2059), il progetto aggiornato, di importo € 1.921.360,00, è stato inserito dal Commissario Unico per la Depurazione, di concerto con il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti e con l’Ati di Agrigento, tra gli interventi della Tabella A, relativamente ai quali il Commissario stesso interviene nella qualità di soggetto attuatore, poiché privo di totale copertura finanziaria.La competenza della progettazione esecutiva, del reperimento della somma occorrente per la totale copertura finanziaria (€ 421.360,00) e della realizzazione dell’intervento di completamento e adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Montevago è, pertanto, stata trasferita al Commissario Unico per la Depurazione.Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2022, riguardante la “Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore”, l’intervento è stato infatti inserito nell’allegato “Elenco 1-interventi non completamente coperti.Tutto questo niente ha a che fare con l’attività amministrativa del comune e con eventuali feste finalizzate a valorizzare e a promuovere il nostro paese”. Cosi il sindaco di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, ricostruisce in una nota la vicenda del progetto di completamento del depuratore del paese, già tra gli interventi previsti dal governo.