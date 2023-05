Campobello di Licata, 103 anni per Clementina Muratore

103 anni per Clementina Muratore, sorella del compianto don Melchiorre, già’ arciprete di Campobello. L’anziana Clementina, nubile, è una sodale del Movimento Pro Sanctitate di Monsignore Guglielmo Giaquinta. Clementina è stata festeggiata da familiari e amici. Anche dall’amministrazione comunale. Una bella torta per lei. “A Campobello di Licata – afferma il sindaco Antonio Pitruzzella – si è raggiunto un altro straordinario traguardo, i 103 anni della signorina Clementina. Tutta l’amministrazione comunale si augura per lei che possa continuare a vivere in pienezza come ha fatto fino a ora, con l’obiettivo di raddoppiare questo secolo raggiunto! Carissimi auguri”.

Giovanni Blanda