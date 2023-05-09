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Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario per giorno 11

Scritto da il 9 maggio 2023, alle 07:21 | archiviato in Photo Gallery, Politica, Politica Canicattì. Puoi seguire ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA (COMMA 3 ART. 49 DEL SUDDETTO VIGENTE REGOLAMENTO), PER LE ORE 19 DI GIOVEDì 11 MAGGIO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 20.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE PRECEDENTI.
MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI ALCALÀ DE HENARES”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 13976 DEL 04/04/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: RESTIVO CALOGERO
MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE PERCORSI CULTURALI E NON SOLO DOPO LA NOMINA DI AGRIGENTO CITTÀ ITALIANA DELLA CULTURA 2025”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 14093 DEL 05/04/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: RESTIVO CALOGERO;
MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “GEMELLAGGIO NAXXAR – ESPRESSIONE DI VOTO EX LETTERA B) COMMA 4. ART. 32 DEL VIGENTE REGOLAMENTO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 17359 DEL 03/05/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: CUVA ANGELO, PIÙ ALTRI NOVE ;
MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART.163 COMMA 4 DEL D. L.gs.n.50/2016”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 18147 DEL 08/05/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: SCIABARRA’ C. , CILIA G. , FALCONE F. , LALICATA G.. E LO GIUDICE G.. ;
Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista
per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora
Corso Umberto I – PALAZZO di CITTÁ (II Piano) – 92024 Canicattì – (c.f. 00179660840) Tel. 0922 – 734 215 (Presidente) – 734218 / 734229 (Uffici) – www.comune.canicatti.ag.it
successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;
B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.





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