Canicattì, Convocazione Consiglio Comunale ordinario per giorno 11

SI COMUNICA, AI SENSI DELL’ART. 44, E SEGUENTI, DEL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE IL CONSIGLIO COMUNALE È CONVOCATO, IN SEDUTA PUBBLICA ED IN SESSIONE ORDINARIA (COMMA 3 ART. 49 DEL SUDDETTO VIGENTE REGOLAMENTO), PER LE ORE 19 DI GIOVEDì 11 MAGGIO 2023 IN PRIMA CONVOCAZIONE E ALL’OCCORRENZA ALLE ORE 20.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLE SEDUTE PRECEDENTI.

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI ALCALÀ DE HENARES”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 13976 DEL 04/04/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: RESTIVO CALOGERO

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “PROGRAMMAZIONE PERCORSI CULTURALI E NON SOLO DOPO LA NOMINA DI AGRIGENTO CITTÀ ITALIANA DELLA CULTURA 2025”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 14093 DEL 05/04/2023, PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE: RESTIVO CALOGERO;

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “GEMELLAGGIO NAXXAR – ESPRESSIONE DI VOTO EX LETTERA B) COMMA 4. ART. 32 DEL VIGENTE REGOLAMENTO”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 17359 DEL 03/05/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: CUVA ANGELO, PIÙ ALTRI NOVE ;

MOZIONE AVENTE PER OGGETTO: “LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART.163 COMMA 4 DEL D. L.gs.n.50/2016”, PERVENUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 18147 DEL 08/05/2023, PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI: SCIABARRA’ C. , CILIA G. , FALCONE F. , LALICATA G.. E LO GIUDICE G.. ;

Si precisa che:

a) ai sensi dell’art. 28, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, la mancanza del numero legale all’ora prevista

per l’adunanza di prima convocazione, ovvero nel corso dei lavori, comporta il rinvio dei lavori all’ora

successiva, in seconda convocazione, per la quale è necessario il quorum strutturale di due quinti dei Consiglieri assegnati;

B) SE ANCHE ALLA RIPRESA DEI LAVORI DOVESSE VENIR MENO IL NUMERO LEGALE, LA SEDUTA VERRÀ SCIOLTA E RICONVOCATA.