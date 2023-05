Consulta boccia stabilizzazione Asu, 4mila precari coinvolti in Sicilia

Sono 4mila i precari Asu in Sicilia, per la cui stabilizzazione bisognerà ripartire da zero dopo che la Consulta ha dichiarato illegittime le norme approvate dall’Ars nel 2021 e a metà del 2022 e che erano state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. “Stavamo aspettando questa sentenza – dice il capogruppo della Dc all’Arsm, Carmelo Pace – Adesso possiamo riproporre la stabilizzazione degli Asu nel modo più corretto. L’avevamo detto in tempi non sospetti che bisogna seguire l’iter normativo giusto per porre fine al lungo periodo di precariato di questi lavoratori, gran parte impegnati nei Comuni”.