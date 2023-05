Whatsapp ERSU anche per monitorare il servizio di ristorazione

Il presidente di Ersu Palermo, Michele D’Amico, informa che, da oggi, è operativo il numero whatsapp ERSU anche per il monitoraggio del servizio di ristorazione.

Il servizio è raggiungibile attraverso il numero telefonico 3398765382 , oppure attraverso il seguente link: https://wa.me/message/6JTSYDCFOKC6H1 e implementa la gamma di ascolto di ERSUrisponde su WhatsApp (applicazione gratuita per Android e altri sistemi operativi).

“Con questa iniziativa – dichiara Michele D’Amico, presidente di ERSU Palermo – desideriamo rendere partecipi tutti i nostri utenti ai processi di mantenimento di uno standard positivo di gradimento ma anche di miglioramento del servizio di ristorazione, con eventuali proposte, segnalazioni o feedback che gli studenti potranno inviare attraverso foto, testi oppure video. I messaggi inoltrati saranno utilizzati, con la garanzia dell’anonimato, nel caso di eventuali segnalazioni, per monitorare costantemente il gradimento dei nostri ospiti e il mantenimento degli standard qualitativi previsti”.