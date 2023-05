Agrigento, gli rubano cellulare durante lavori di trasloco: indagini in corso

Lascia momentaneamente incustodito il cellulare perchè impegnato in un trasloco ma in pochi attimi il telefono sparisce. Un cinquantasettenne agrigentino ha denunciato il furto ai poliziotti della Questura di Agrigento. L’uomo ha raccontato di aver subito il furto mentre stava effettuando un trasloco in via Gioeni, nei pressi della Mensa della solidarietà. Ha riferito poi agli agenti che un uomo si era avvicinato chiedendo se volesse aiuto e che poi il cellulare è sparito. Saranno i poliziotti a fare luce sull’accaduto.