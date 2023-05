Le associazioni regionali plaudono allo sblocco di 38 milioni per gli artigiani

Confartigianato Sicilia, Cna, Casartigiani e Claai, plaudono alla giunta regionale che, su proposta dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, ha approvato le modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito agevolato destinati agli artigiani. La misura di aiuto, del valore di 38 milioni di euro, è stata messa a punto dal dipartimento Attività produttive e ieri ha avuto il via libera della giunta con alcune modifiche relativamente alle modalità operative.

“Sin dal suo insediamento, l’assessore Tamajo ha garantito il coinvolgimento delle associazioni degli artigiani – scrivono congiuntamente Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai – e anche questa operazione è una conferma di un modo operativo che riteniamo vincente. Il dialogo e la concertazione sono alla base di un buon cammino insieme in favore degli artigiani e delle piccole imprese”.