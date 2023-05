Fumo da appartamento e giovane cade dal balcone

Tragedia nel centro di Palermo. Un appartamento va in fiamme ed un giovane di 25 anni è caduto dal balcone al sesto piano di un palazzo in via Leonardo Ximenes al Borgo Vecchio. L’episodio è avvenuto attorno alle 15 al civico 19 all’altezza di via Francesco Omodei.

Sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118 arrivati tempestivamente ma anche i familiari e tanti residenti della zona. Scene di dolore per il giovane caduto dal sesto piano. In tanti sono accorsi non appena hanno saputo cosa fosse successo.