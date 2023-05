Abbandonava rifiuti di ogni tipo, fermato dalla polizia municipale, da inizio anno oltre 2500 sanzioni

dopo un mese di monitoraggio e controllo del territorio da parte di Rap e della polizia municipale, gli agenti del nucleo decoro e ambiente hanno “scovato” in via Tiepolo chi illecitamente abbandona di continuo diversi rifiuti organici e misti e grosse quantità di scatoloni, a sfregio del decoro e delle corrette regole riguardanti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e non.

Indagini lunghe, responsabile individuato in flagranza

Partite le indagini, la polizia municipale ha individuato in flagranza di reato la ditta proprietaria del mezzo procedendo a sanzionare amministrativamente con una ammenda di 600 euro. La pattuglia ha richiesto, inoltre, di raccogliere i rifiuti per terra.

I controlli sui vari conferimenti anomali nella zona sono scaturiti dalle segnalazioni sia da parte di alcuni residenti, che da parte degli equipaggi Rap che subito allertato il dirigente dell’Area, ha avvertito il nucleo della polizia municipale, per le attività di competenza, verifica e controllo del territorio.

Nuovo fermo in mattinata ed altra ammenda

Stamattina, un’altra volante ha fermato lo stesso mezzo, recidivo, in via Beato Angelico sempre sanzionando con una ammenda di 600 euro.

Da gennaio ad aprile emesse 2546 sanzioni

Non è la prima volta che si verificano azioni di contrasto ai conferimenti illegali in tema di rifiuti. Si pensi che dal primo gennaio 2023 al 30 aprile 2023 il personale dipendente dall’unità organizzativa “nucleo decoro e ambiente”, attraverso l’acquisizione di alcune riprese video, ha prodotto sul territorio comunale 2546 sanzioni con annesse comunicazioni di notizie di reato.

Con dei congiunti Rap, settimanalmente, in area “porta a porta” sono stati effettuati oltre 377 controlli, sia sulle unità abitative che nei pubblici esercizi commerciali, per verificare se venisse fatta correttamente la raccolta differenziata secondo calendario. Su questo campo sono scaturiti oltre 160 verbali.

Ai confini della città, in aree periferiche dove insiste la raccolta con i cassonetti stradali, le pattuglie hanno effettuato 242 accertamenti, con controlli e appostamenti civetta producendo 130 sanzioni amministrative. Ammende da 166 euro; 333,00 euro e talune, applicando il decreto legislativo, di 600 euro.

Todaro “Trend dei conferimenti illegali rimane senza sosta”

“Nonostante le azioni intraprese da parte della Polizia Municipale, a cui va il mio ringraziamento – dichiara il presidente della RAP Giuseppe Todaro – e nonostante gli interventi costanti da parte delle maestranze della RAP che mette in campo giornalmente delle squadre per ripulire le strade dalle discariche, il trend dei conferimenti illegali su strada continua senza sosta. Oltre il danno d’immagine e il danno all’ambiente – continua Todaro – vi è un aggravio di costi, che ricadono inevitabilmente sulla collettività, determinato da prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive, anche con attrezzature tecniche specifiche (quali pale meccaniche) per eliminare le considerevoli quantità di abbandonati che spesso, a poche ore dall’intervento, si ripresentano con la stessa mole”.

I siti della città maggiormente esposti a questo fenomeno, dove indisturbati scaricano interi camion, ricadenti dai comuni limitrofi, sono quelle corrispondenti alle vie di ingresso in città, prioritariamente nella zona di via Galletti e via Guglielmini (lato Villabate) a SUD e nella zona della “linea Parco dei Principi a NORD (lato Isola, Capaci, Carini). In più ultimamente si aggiunge, al quadro delle criticità, l’area a confine con il territorio di Monreale, nonché l’area corrispondente alla linea di ingresso alla città dal lato di Altofonte/Villaciambra e dal lato di Sferracavallo.

Il fenomeno della migrazione dei rifiuti oltre a provenire dai comuni limitrofi, viene generato dall’interno, da chi si ostina a non volere fare la raccolta differenziata e quindi abbandona i rifiuti per terra o in alternativa cerca il cassonetto più vicino o utilizza i cestini gettacarte come contenitori.

Rimossi oltre 44.500 pezzi di ingombranti

A tutto ciò si aggiungono le discariche di ingombranti che sorgono in città praticamente ovunque, anche nelle aree servite dalla Raccolta Indifferenziata, frutto del diffuso malcostume di disfarsi del rifiuto e/o degli ingombranti fuori da ogni regola. Tutti siti anch’essi oggetto di cadenzati interventi con pala meccanica, gru e autocompattatore al seguito. Si pensi che RAP da gennaio ad oggi ha rimosso su strada 44.505 pezzi di ingombranti.