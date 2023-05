Scontro tra due auto a Sciacca sulla 115, una donna morta e 3 feriti

Una donna è morta in un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, in località Bordea, all’altezza dello store Unieuro, alle porte del centro abitato di Sciacca. Per cause tuttora in corso di accertamento, si sono scontrate due autovetture, una Jeep Renegade e un’Opel Corsa.

La vittima viaggiava nel sedile posteriore di quest’ultima auto. Le due persone che invece si trovavano davanti sono rimaste ferite e sono state trasferite all’ospedale di Sciacca. All’interno dell’area di emergenza del “Giovanni Paolo II” si trova anche al conducente del Suv. Il traffico lungo la strada statale 115 al momento è interrotto. I veicoli in transito vengono fatti deviare su arterie alternative.