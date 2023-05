Tangenti a Campobello di Licata, condanna definitiva per ex dipendente comunale

Chiede una tangente di tremila euro per sbloccare il pagamento di una fattura nei confronti di un’azienda. Diventa definitiva la condanna a quattro anni di reclusione per un ex funzionario del comune di Campobello di Licata. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso avanzato dagli avvocati Antonino Gaziano e Salvatore Manganello.

La vicenda scaturisce dalle denunce di due imprenditori di Licata, titolari dell’azienda “Omnia”, che raccontarono ai carabinieri le richieste del dipendente comunale. Le cimici e le telecamere nascoste in ufficio filmarono “in diretta” la consegna di tremila euro nelle mani di un altro impiegato comunale che fu immediatamente arrestato.

Adesso arriva il sigillo della Cassazione.