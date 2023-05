Deve scontare 7 anni per violenza sessuale: arrestato 37enne

i Carabinieri della Stazione di Brolo hanno arrestato un 37enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, poiché condannato alla pena di 7 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti contro familiari o conviventi, violenza sessuale, violenza privata e guida in stato di ebbrezza alcolica.

I militari dell’Arma, ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno raggiunto l’uomo presso la propria abitazione, dove era già sottoposto alla detenzione domiciliare.

La condanna del 37enne scaturisce dalle condotte da questi tenute dal 2016 al 2020, a Brolo e a Capo d’Orlando, nei confronti dell’allora compagna convivente, mentre quella per la guida in stato di ebbrezza alcolica è scaturita da riscontri dei Carabinieri nel corso di un controllo alla circolazione stradale.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.