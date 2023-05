S.Margherita di Belice, auto finisce in una scarpata: due feriti

Incidente stradale sul tratto di strada che collega S. Margherita di Belice al Bivio Gulfa. Un’auto, con bordo una coppia di palermitani, a causa dell’asfalto bagnato, è finita in una scarpata.

Sul posto lanciato l’allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Margherita che hanno estratto i due feriti dall’abitacolo.

E’ atterrato anche l’elisoccorso che ha trasferito uno dei feriti in ospedale in codice rosso, l’altro è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Sciacca.