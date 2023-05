Licata, controllo dei Nas su ferie e malattie del personale dell’ospedale

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni hanno effettuato un controllo su ferie e malattie del personale in servizio all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Un accertamento di routine come tanti ne avvengono in questo settore. L’obiettivo è quello di accertare che tutto sia in regola per scongiurare eventuali episodi e fenomeni di assenteismo.

Non è escluso che l’attività possa proseguire ed essere estesa anche ad altri presidi ospedalieri della provincia di Agrigento. L’azienda sanitaria ha messo a disposizione dei carabinieri del Nas quanto richiesto per l’accertamento. Non meno di un mese fa i Nas effettuarono un maxi controllo sulle mense degli ospedali di mezza Sicilia riscontrando alcune irregolarità.