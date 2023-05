Porto Empedocle, brucia lavanderia: indagini in corso

Notte di fuoco a Porto Empedocle dove un incendio ha danneggiato pesantemente una lavanderia in via Lombardia. Ad accorgersi della vistosa colonna di fumo sono stati alcuni residenti che hanno lanciato l’allarme. Il rogo ha compromesso macchinari e attrezzatura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno dovuto lavorare diverse ore per domare le fiamme. Non sono ancora chiare le cause.

Secondo una prima ricostruzione non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile né segni di scasso sulla saracinesca dell’attività commerciale. Bisognerà comunque attendere la relazione dei pompieri per accertare la natura accidentale dell’evento. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine.