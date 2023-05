Viabilità: aggiudicata gara per la manutenzione straordinaria delle Strade Provinciali n. 17-A, 17-C, 18 e 19-B.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento interverrà su alcune strade di propria competenza con lavori di manutenzione straordinaria. Con determinazione dirigenziale del Settore Contratti e Gare è stata infatti aggiudicata la gara d’appalto per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria ed eliminazione delle condizioni di pericolo nelle Strade Provinciali n. 17-A S.Elisabetta-Raffadali, n. 17-C bivio Zorba (SS189)-Aragona-S.Elisabetta, n. 18 bivio SS 118-Joppolo Giancaxio e n. 19-B S. Biagio Platani-Alessandria della Rocca. La gara, effettuata integralmente in modalità telematica e tramite inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’Impresa Costruzioni Ambientali SRL con sede a Ciminna (PA) che ha offerto il ribasso del 31,13% per un importo contrattuale complessivo di 1.636.390,00 più Iva (oltre 50.610,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

A breve la firma del contratto d’appalto che consentirà ulteriori interventi su queste strade interne che costituiscono un importante sistema di comunicazione tra diversi centri della provincia.