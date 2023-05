Campobello di Licata, incarico al Comune per definire in via stragiudiziale richieste di risarcimento sinistri

Incarico del Comune di Campobello di Licata all’avvocato Silvana Speranza, del foro di Agrigento, per definire in via stragiudiziale varie richieste di risarcimento sinistri.

Sono da verificare la fondatezza e la definizione transattiva con le controparti del quantum da corrispondere.

La civica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella, nomina altri legali per la difesa degli interessi dell’ente.

Giovanni Blanda