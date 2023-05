L’Opi affronta un tema bollente: la responsabilità infermieristica

Si è svolto nella sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), il convegno sul tema “Responsabilità infermieristica: legge 24/2017 e obbligo Pec” che ha visto al tavolo dei relatori gli avvocati Francesca Ferro e Salvatore Lincon preceduti dall’introduzione dal vicepresidente dell’Opi, Salvatore Montaperto.

“Importante giornata di formazione all’Opi, ente ormai riconosciuto come ente sussidiario dello Stato – afferma Salvatore Montaperto – per trattare un tema formativo di particolare rilevanza per la nostra professione, qual è la responsabilità infermieristica. Come sappiamo, il lavoro degli infermieri è riconosciuto come professione intellettuale ed ecco perché, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, diventi essenziale promuovere le responsabilità dell’infermiere così da arricchire il bagaglio di conoscenze dei nostri colleghi”.

Sono diversi gli eventi sanitari che passano sotto la lente d’ingrandimento delle autorità giudiziarie. Spesso, soprattutto nelle aree di emergenza, si è soliti sporgere denuncia contro i sanitari che, appunto, devono saper reagire in modo professionalmente corretto.

“Oggi la figura dell’infermiere ha assunto una forma di grande responsabilità nell’ambito sanitario – spiega Francesca Ferro – per questo bisogna essere consapevoli del comportamento da adottare nelle situazioni di denuncia che continuano ad aumentare in modo considerevole. È necessario che l’infermiere abbia la consapevolezza e la grande capacità di reagire correttamente alle conseguenze che potrebbero derivarne, soprattutto adempiendo all’assicurazione professionale, strumento necessario ai fini di una difesa nell’ambito di una azione di risarcimento del danno in sede civile e penale”.

“È una problematica abbastanza interessante che diventa un tema dibattuto, soprattutto per quanto riguarda la professione infermieristica – dichiara Salvatore Lincon – L’evoluzione, in campo normativo e giurisprudenziale, ha riconosciuto una grande autonomia alla professione anche nel contesto del lavoro di equipe, dove l’infermiere non è più un semplice subordinato del medico ma ha assunto un ruolo essenziale nel processo assistenziale. La responsabilità dell’infermiere, dunque, ha una sua connotazione specifica e la normativa ne tiene conto. Questo è sicuramente uno dei temi di maggiore rilievo che interessa l’ambito sanitario”.