In giro con una pistola e un laboratorio di armi in casa: arrestato 35enne

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno arrestato un 35enne originario di Favara, per porto di arma clandestina, ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso in possesso di una pistola scacciacani modificata con relativo caricatore con cinque proiettili calibro 6.35 e un coltello a scatto di 21 centimetri. Il controllo della polizia è scattato nella serata di ieri in via Atenea, nel cuore di Agrigento.

Il controllo è poi stato esteso anche all’abitazione del favarese dove gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio di armi. I poliziotti hanno sequestrato ben cinque pistole – di cui una a salve, tre a gas prive di tappo rosso e un’altra avente ancora il tappo – ma anche un machete con una lama di trenta centimetri, un tirapugni, due coltelli e cinque caricatori. Nella perquisizione sono stati anche trovati veri e propri pezzi di pistole oltre ad arnesi utili alla modificazione delle stesse come perni, viti e molle.

Dopo le formalità di rito il 35enne è stato arrestato e condotto presso l’abitazione ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida del provvedimento.