Trasferito a Palermo il bambino travolto da auto in corsa a Favara: è in prognosi riservata

Il piccolo Gabriele, il tredicenne travolto da un’auto in corsa la scorsa notte a Favara, è stato trasferito all’ospedale dei bambini di Palermo. La prognosi resta ancora riservata. Il ragazzino è stato già sottoposto a quattro interventi chirurgici al San Giovanni di Dio di Agrigento.

Nel pomeriggio di ieri i medici hanno deciso il trasferimento nel nosocomio palermitano dove adesso si trova ricoverato ancora in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto due sere fa in via Conte Ruggero, nei pressi della Villetta della Pace a Favara. Il tredicenne stava attraversando la strada quando un’auto in corso, condotta da un diciottenne neopatentato, lo ha investito.

L’impatto è stato violento e le condizioni del giovane sono apparse subito gravi. Il conducente dell’automobile, che si era allontanato in un primo momento, è poi tornato sul luogo dell’incidente. I carabinieri lo hanno denunciato per lesioni gravi e guida in stato di ebbrezza poiché risultato positivo all’alcol test.